Hafif Sağanak Yağışlı 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2023 09:44

Bursa'da kuvvetli lodos: Ağaçlar yola devrildi

Bursa'da gece boyu etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

Bursa'da kuvvetli lodos: Ağaçlar yola devrildi
[Fotograf: AA]

Kuvvetli rüzgar nedeniyle merkez Nilüfer İlçesi, Balıkesir yolu Tahtalı Mahallesi civarındaki bir fabrikanın bahçesinde bulunan ağaç yola devrildi.

Bölgedeki elektrik tellerine de hasar veren ağaç nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Belediye ekiplerinin çalışmalarıyla ağacın kaldırılmasının ardından, yol araç trafiğe açıldı.

Rüzgar nedeniyle bazı ağaçların yollara ve araçların üstüne devrildiği, çatıların uçtuğu öğrenildi.

Ekiplerin olumsuz durumlara karşı çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
Bursa Fırtına
Sıradaki Haber
Bursa’da helikopter destekli operasyon: 98 şüpheli tutuklu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Türkiye, kasım yağışlarında 50 yıl önceyi yaşıyor
11:14
Kayıp genç üç ülkenin birleştiği noktada aranıyor
11:14
İsrail: Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldık
11:08
Bu yıl için uygulanacak hayvancılık destekleri artırıldı
11:07
İstanbul'da metruk bina çöktü: İki araçta hasar oluştu
11:04
Van Gölü'nde su seviyesi düştü
Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü
Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Filistinli tutuklu Esra serbest kalarak ailesiyle buluştu
Filistinli tutuklu Esra serbest kalarak ailesiyle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ