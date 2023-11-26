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Türkiye
AA 26.11.2023 09:55

Diyarbakır'da "change" araç soruşturması: 7 gözaltı

Diyarbakır'da "change" araç soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da "change" araç soruşturması: 7 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık ve Gasp Büro ekipleri, ağır hasarlı araçları satın alarak, çalıntı ve hacizli yakalamalı araçlarla değişim yaptıktan sonra üçüncü kişilere sattıkları belirlen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında, çete üyelerinin araçlara aynı marka ve modeldeki başka araçların plakalarını takarak polis denetiminden kurtulmayı planladıkları, sorguda bej görünen aracın rengi gri olduğu anlaşılınca planlarının bozulduğu ortaya çıktı.

Çalıntı araçlara el kondu

Tespit çalışmasında çalıntı araçlara mahkeme kararıyla el konularak incelemeye gönderildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen "Kasis" adlı operasyonda, araç çaldıkları ve change yaparak haksız kazanç temin ettikleri iddiasıyla D.Y, E.A, G.O, M.Ç, H.D, M.S. ve T.K. yakalandı.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda ikiz plaka ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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