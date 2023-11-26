Hafif Sağanak Yağışlı 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 26.11.2023 09:55

Sinop'ta fırtına yangına yol açtı: 2 ev ve 6 samanlık kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta fırtına sebebiyle elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan yangında 2 ev ve 6 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta fırtına yangına yol açtı: 2 ev ve 6 samanlık kullanılamaz hale geldi
[Fotograf: İHA]

Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "26 Kasım saat 02.30 sıralarında, Türkeli Satı köyünde fırtına sebebiyle elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucunda yangın meydana gelmiştir. Türkeli ve çevre ilçelerden 5 itfaiye, 4 arazöz ve 57 personel ile yangın söndürülmüş olup, çevreye yayılması engellenmiştir. Türkeli Satı köyünde meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yaralanan vatandaşımız bulunmamaktadır. Yangın sonucu 2 ev ve 6 samanlık kullanılamaz hale gelmiştir. Ekiplerimizce soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli Satı köyüne giderek, söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde koordine etti.

Yangın mahallinde incelemelerde bulunan Vali Özarslan, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. 

ETİKETLER
Sinop Yangın Fırtına
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da "change" araç soruşturması: 7 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
BM: Gazze’ye insani yardım yüklü 187 kamyon ve 129 bin litre yakıt giriş yaptı
11:23
Türkiye, kasım yağışlarında 50 yıl önceyi yaşıyor
11:14
Kayıp genç üç ülkenin birleştiği noktada aranıyor
11:14
İsrail: Gazze'den bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini aldık
11:08
Bu yıl için uygulanacak hayvancılık destekleri artırıldı
11:07
İstanbul'da metruk bina çöktü: İki araçta hasar oluştu
Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü
Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Filistinli tutuklu Esra serbest kalarak ailesiyle buluştu
Filistinli tutuklu Esra serbest kalarak ailesiyle buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ