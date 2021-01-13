Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli’de çaldılar, İstanbul’da yakalandılar
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de farklı tarihlerde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl mart ve eylül aylarında İzmit ilçesindeki evlerden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan S.C. ve S.C. olduğunu belirledi.
Şüpheliler, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Etiketler: Hırsızlık
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