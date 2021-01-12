Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinde Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli güney rüzgarlarının etkisini artıracağı ve sabah saatlerine kadar zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor.
Gece ilerleyen saatlerde Kütahya ve Uşak, sabah saatlerine doğru Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.
Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteorolojik Uyarı!— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 12, 2021
Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Eskişehir Çevrelerinde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Bekleniyor! pic.twitter.com/ZzelzwOdXg
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Yağış
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