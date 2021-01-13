Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te minibüsten 39 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ise gözaltına alındı.
Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan minibüste 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenlerin sevkiyatını yapan sürücü E.K. organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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