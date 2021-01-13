Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunca Nehri'nde su maymunları görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisi "kırmızı ikaz" seviyesine yükseldi. Debisi artan nehirde su maymunları görüntülendi.
Hem kaynağını aldığı Bulgaristan hem de Edirne'deki kuvvetli sağanaklara bağlı olarak Tunca Nehri'nin debisi 24 saatte yaklaşık 20 kat arttı.
Suakacağı mevkiindeki ölçüm istasyonundan dün 12 metreküp/saniye olarak ölçülen debi, son ölçümde 210 metreküp/saniye seviyesine çıktı.
Bu nedenle kritik seviyede akan nehir için kırmızı ikaz verildi. Nehir, Sarayiçi mevkiinde yer yer taştı.
Nehirde su maymunları görüldü
Bu arada, debisi artan nehirde su maymunları da görüntülendi.
Kemirgenlerin en büyüğü olarak nitelenen su maymunlarının Bulgaristan'da kürkleri için beslendiği çiftliklerden, suyun yükselmesiyle akıntıya kapılıp geldikleri düşünülüyor.
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