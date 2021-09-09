Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de 112 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli'de, dün gece saatlerinde durdurulan tırın dorsesinden 112 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bir tırı durdurdu.
Arama yapılmak istenen tırın dorsesinde 112 düzensiz göçmen olduğu görüldü.
Düzensiz göçmenler, araçtan indirilerek İl Göç İdaresi'ne götürüldü.
Araç sürücüsü M.Ç. ile araçta bulunan H.D. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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