Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil ile Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil, Kırıkkale Kırşehir karayolunun Kaman istikameti İğdebeli Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde, bir yaralı hastaneye kaldırılırken yolda, diğer yaralı da kaldırıldığı Keskin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.