Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 16:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Mahmutoğlan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 6 itfaiye aracı, 9 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
Henüz bilinmeyen nedenle saat 13.30'da çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüştü.
Bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki helikopter ve arazözler ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.
Etiketler: Ankara Orman Yangını Son Dakika
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