Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Bursa genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu.

Gün boyu etkili olacağı belirtilen yağışın yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram düşeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.