Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Antalya Kaş'ta yer alan Çavdır Mahallesi'nde yerleşim yerleri ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterler, arazözler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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