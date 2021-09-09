Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Freni boşalan kamyondan son anda kurtuldular
Antalya'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Manavgat'ta işlek bir caddede park halindeyken aniden hareket eden kamyon az daha yayaları eziyordu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir caddede yol kenarında park halindeki bir kamyonun freni boşaldı.
İnsan ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yokuş aşağı giden kamyon hızla kaldırıma çıktı.
Kaldırımdaki yayalar ezilmekten son anda kurtuldu.
"Ne olduğunu anlayamadık"
Kızını kurtaran baba, “Bir anda gürültüyle kamyonun üzerimize geldiğini gördüm. Kamyonun altında kalmak üzere olan kızımı kucakladığım gibi çektim. Diğer çocuklar da kaçıştılar. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.
Kaza anını gören bir kadın esnaf ise, “Bir anda yukarıdan aşağıya kaldırımda gelen kamyonu gördüm. Kaldırım çok kalabalıktı. Herkes kaçıştı. İşyerimizin tabelasını alıp gitti” dedi.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Antalya
Son Haberler
- 17:38
- 17:33
- 17:06
- 17:40
- 17:07
Sıradaki Haber
AFAD'dan İstanbul'a çok kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz