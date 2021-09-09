Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir caddede yol kenarında park halindeki bir kamyonun freni boşaldı.

İnsan ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yokuş aşağı giden kamyon hızla kaldırıma çıktı.

Kaldırımdaki yayalar ezilmekten son anda kurtuldu.

"Ne olduğunu anlayamadık"

Kızını kurtaran baba, “Bir anda gürültüyle kamyonun üzerimize geldiğini gördüm. Kamyonun altında kalmak üzere olan kızımı kucakladığım gibi çektim. Diğer çocuklar da kaçıştılar. Verilmiş sadakamız varmış” diye konuştu.

Kaza anını gören bir kadın esnaf ise, “Bir anda yukarıdan aşağıya kaldırımda gelen kamyonu gördüm. Kaldırım çok kalabalıktı. Herkes kaçıştı. İşyerimizin tabelasını alıp gitti” dedi.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.