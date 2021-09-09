Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hafriyat kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti
Adıyaman’da, eczaneden ilaç aldıktan sonra araçların arasından yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı adam, yeşil ışıkta hareket eden kamyonun ezmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf. L. yönetimindeki hafriyat kamyonu, eczaneden ilaç aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Ahmed El Hamed'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmed El Hamed'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hamed’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Yusuf. L. gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Adıyaman
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