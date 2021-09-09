İstanbul Başakşehir'de bir binanın 7'nci katındaki dairenin penceresi açık bırakıldı. 2 yaşındaki bir çocuk açık pencereden dışarıya çıkarak küpeşte kısmına oturdu.

Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı.

Küçük çocuk bir süre sonra tekrar içeriye girdi.

[Fotoğraf: DHA]

Çocuğun annesi, görüntülerden sonra şoka girdiğini söyleyerek o anları anlattı.

"Çocuğumu annemin yanına bıraktım"

Anne, büyük kızını okuldan almaya gittiğini belirterek, 2 yaşındaki çocuğunu annesinin yanına bıraktığını söyledi

"Rüzgardan pencere açılmış. Annem de yaşlı olduğu için uyuya kalmış. Şu an bile çok kötü durumdayım. Okuldan büyük kızımı alıp geldiğim an herkes aşağıdaydı ben hemen yukarı çıktım. Zaten kızım pencereden kendi çabasıyla inmiş. Dünden beri kendimde değilim."

[Fotoğraf: DHA]

"Bu saatten sonra kızımı asla yanımdan ayırmam"

Bütün ailelerin çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen anne, "Normalde kapıyı kilitlerim. Camı kapatırım. Çok dikkat ederim ama artık olacağı varmış. Bu saatten sonra kızımı asla yanımdan ayırmam. Hala elim ayağım titriyor. Dünden beri yaşamıyor gibi hissediyorum. Bebeğim ikinci kez doğmuş gibi hissediyorum. Ben bu olayı yaşamadan önceden de dikkatli bir anneydim" diye konuştu.

Anne, "Bu akşam camlara çocuk kilidi taktıracağım. Normalde hep kızların yanında biri dururdu. Artık ben evdeyken bile çocuk kilidim kapalı olacak" ifadelerini de sözlerine ekledi.

"Kapılar da kilitli olduğu için kimse içeri giremedi"

Aynı sitede oturan Ayda Nur, "Bütün olayı baştan sona izledim. Hatta videoya çektim. Çocuğun içeri girmesi bile çok tehlikeliydi. Oyuncağını bile pencereye çıkarmıştı. Camın kenarında oyuncağıyla oynuyordu. Kapılar da kilitli olduğu için kimse içeri giremedi" diye konuştu.