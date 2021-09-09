İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi.

İlçe merkezine hayvan giriş ve çıkışları yasaklanarak ilçe merkezi 15 Eylül'e kadar karantinaya alındı.

Hastalığın çıkış tarihi itibarıyla gerekli aşılama çalışmaları başlatıldı.