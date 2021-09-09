Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şarbon tespit edilen Eruh karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Siirt'te bir hayvanda şarbon hastalığının tespit edilmesi üzerine Eruh ilçe merkezinde, 15 Eylül'e kadar karantina uygulaması başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir hayvanda şarbon hastalığı tespit edildi.
İlçe merkezine hayvan giriş ve çıkışları yasaklanarak ilçe merkezi 15 Eylül'e kadar karantinaya alındı.
Hastalığın çıkış tarihi itibarıyla gerekli aşılama çalışmaları başlatıldı.
Etiketler: Siirt Hayvancılık Nadir Görülen Hastalıklar
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