Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'da 38 Afganistan ve 8 Pakistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Köprüler Mahallesi'ne bağlı Kardeşler mezrasında düzensiz göçmenlerin barındırıldığı metruk bir yapıya operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 38 Afganistan ve 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
1 kişi gözaltına alındı
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Olayla ilgili L.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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