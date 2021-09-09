Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ev eşyalarıyla dolu otomobille trafiğe çıktı
Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilde ev eşyaları tehlikeli bir şekilde taşındı. Spot ev eşyası taşıdığı öğrenilen sürücüye polis ekipleri, 314 lira ceza uyguladı.
Kırıkkale-Ankara karayolunda seyir halindeki bir otomobil görenleri şaşkına çevirdi.
Seyir halindeki otomobilin içinde koltuklar, tavanında taşınan baza, dolap, mutfak ocağı, sandalye ve diğer ev eşyaları görüldü.
Otomobil tehlikeli şekilde trafikte seyretmesi nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu.
Spot ev eşyası taşıdığını belirten sürücü Murat Diken'in evrakları, polis ekiplerince kontrol edildikten sonra otomobildeki eşyalar da yere indirildi.
Sürücüye, trafiği tehlikeye düşürmekten 314 lira para cezası uygulandı.
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