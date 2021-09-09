Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çatıdan kopan sıva parçalarından son anda kurtuldu
İstanbul Bağcılar'da 3 katlı apartmanın çatısından kopan sıva parçaları yola düştü. Sokakta yürüyen kişi düşen parçalardan saniyelerle kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Bağcılar'da 3 katlı apartmanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sıva parçaları düştü.
O sırada yoldan geçen bir kişi, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Aynı sokaktan saniyeler önce de bir minibüsün geçtiği ve sonra sıva parçalarının düştüğü görüldü.
Yoldan geçen bir kişinin binanın çatısından düşen sıva parçalarından son anda kurtulduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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