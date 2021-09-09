İstanbul Bağcılar'da 3 katlı apartmanın çatısından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sıva parçaları düştü.

O sırada yoldan geçen bir kişi, düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Aynı sokaktan saniyeler önce de bir minibüsün geçtiği ve sonra sıva parçalarının düştüğü görüldü.

Yoldan geçen bir kişinin binanın çatısından düşen sıva parçalarından son anda kurtulduğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.