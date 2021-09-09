Bitlis’te de sağlık ekipleri, koronavirüs salgını ile mücadelede en ön safta yer alıyor. Ekipler, kent ve ilçe merkezlerinin yanı sıra kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara da aşı hizmeti sunmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor.

Ekiplerin hummalı çalışmasıyla Bitlis'in yüzde 70’e yaklaşan aşı oranının kısa sürede yüzde 75’e çıkarılarak sarı kategoriden mavi kategoriye geçmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Evler tek tek geziliyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde de İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Devlet Hastanesi ekipleri ilçe merkezi ve köylerdeki evleri tek tek gezerek aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Özellikle kırsal alanda aşı çalışmalarını yoğunlaştıran Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli aşı ekibi Batman’dan gelerek 2 bin 950 rakımlı Nemrut Dağı’na çıktı. Burada kalan göçerleri ziyaret eden ekipler, hayvancılık yapan göçerlere çadırlarında aşı yaptı.

"Yayla yerimiz şehirden uzak olduğu için aşı olmaya gidemiyorduk"

Göçerler, şehir merkezine uzak bir yaylada hayvancılık yaptıkları için aşı olamadıklarını belirterek, ayaklarına kadar gelip kendilerine çadırlarında aşı yapan sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Aşı olan göçerlerden Murat Genç, “Biz Batman’dan buraya yaylaya gelmişiz. Göçeriz, hayvancılık yapıyoruz. Yayla yerimiz biraz şehirden uzak olduğu için aşı olmaya gidemiyorduk. Sağ olsunlar sağlık ocağından bizi aşılamaya geldiler. Bizleri ve çocuklarımızı aşıladılar, sağ olsunlar, teşekkür ederiz” dedi.

Aşı olan bir diğer göçer Serkan Erkin, “Biz Batman’dan yaylaya geldik. Çarşıya da uzağız çarşıya da gidemedik. Mecburen sağlıkçı arkadaşlar geldiler buraya. Aşımızı yaptılar ailemize, annemize, babamıza. Teşekkür ederiz hepsine” dedi.

Hedef mavi kategori

Göçerleri çadırlarında aşılayan sağlık ekibinden Meral Özdemir de hedeflerinin yüzde 70 olan aşılama oranlarının kısa sürede yüzde 75’i bularak ‘mavi’ kategoride yer almak olduğunu söyledi.

Özdemir, “Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ahlat Devlet Hastanesi personelleri olarak son 10 gündür canla başla köy köy, mahalle mahalle, çadır çadır gezerek aşıları yapmaya devam ediyoruz. Bugün 2 bin 950 metre rakımlı yükseklikteki Nemrut Dağı’nın eteğine Batman’da yaşayıp buraya gelen göçerlerimizin yayladaki çadırlarda aşılarını yapmak için geldik. Son 10 gündür yaptığımız çalışmayla maviye giderek yaklaştık. Personel olarak elimizden geleni yapıyoruz halkımızı da aşıya davet ediyoruz” diye konuştu.