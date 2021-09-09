Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantina kuralını ihlal eden çifte para cezası
Kırıkkale'de sona ermesine saatler kala karantina kuralını ihlal eden karı kocaya 4 bin 50'şer lira ceza kesildi.
Delice Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde denetim yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurdu.
HES kodu sorgulamasında sürücü B.M. ile eşi E.M'nin COVID-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğunu belirleyen polisler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.
Salgın denetim ekiplerinin yaptığı sorgulamada çifte, karantina süresinin bitmesine saatler kala kuralı ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.
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