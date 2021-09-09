Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Van-Bitlis kara yolunun Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan düzensiz göçmenlerden 9'u yaralandı.
Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Araçtaki yara almadan kurtulan 31 göçmen de sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van Trafik Kazası
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