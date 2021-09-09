Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından depremle ilgili bilgileri paylaştı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 04.42'de ve 19.44 kilometre derinlikte gerçekleşti.