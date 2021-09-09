Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 05:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından depremle ilgili bilgileri paylaştı.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 04.42'de ve 19.44 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 9, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Arsuz (Hatay)
Tarih-Saat : 09.09.2021, 04:42:40 TSİ
Enlem : 36.2985 N
Boylam : 35.8683 E
Derinlik : 19.44 km
Detay : https://t.co/Tbv07OeLY5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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