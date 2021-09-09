Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 04:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı tarafından İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman'ın mülki idare amirliğinden birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu karar ile İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.
Etiketler: Resmi Gazete İçişleri Bakanlığı
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