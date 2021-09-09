Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 02:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil motosiklete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalama çalışmaları sürüyor.
Alaşehir-Kula yolu Baklacı Mahallesi Alaşehir Çayı mevkisinde H.S. idaresindeki otomobil, Hakan A. yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.
Kazada şarampole düşen motosikletteki sürücü ile yolcu konumunda bulunan Mehmet Selvitopu yaralandı.
Sürücü kaçtı
H.S ise otomobille bir süre ilerledikten sonra aracı terk ederek kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selvitopu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Trafik Kazası
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