Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 01:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Durdurulan araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan bir araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişi üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis ekiplerince hafif ticari araç durduruldu.
Yapılan kimklik kontrollerinde araçta bulunan 9 kişiden 8'inin düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Göç
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