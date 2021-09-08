Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan yabancı uyruklu bir kişi, Jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan yabancı uyruklu A.E.İ'nin, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisine ulaştı.
Polatlı ilçesinde olduğu belirlenen zanlı, bölgede yapılan araştırma ve takip sonucu, Polatlı Yeniköseli Mahallesi'nde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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