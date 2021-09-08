Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıklar yarın mevsim normalleri civarında olacak.

Bölgede, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Geceden itibaren Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İstanbul'un birçok ilçesinde ise sabahtan itibaren sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.