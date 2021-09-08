Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sağanak ve rüzgar bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre, Marmara Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve kuvvetli rüzgar öngörülüyor. Vatandaşlardan günlük yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıklar yarın mevsim normalleri civarında olacak.
Bölgede, parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Geceden itibaren Edirne çevreleri ile zamanla bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
İstanbul'un birçok ilçesinde ise sabahtan itibaren sağanak öngörülüyor.
Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Fırtına Sağanak Meteoroloji Yağış Marmara Bölgesi
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