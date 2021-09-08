Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan tarafından itilen 53 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde bulunanların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kurtardığı 53 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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