Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 18 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından denize itilen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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