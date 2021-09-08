Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işi yapım çalışmaları kapsamında kuzey taşıma yolunda TMA tabakası serimi çalışması yürütülecek.

Bu kapsamda, 4-10 Eylül'de bölgede trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanacak.

Çalışmalar esnasında tüm emniyet tedbirleri alınacak ve geçici trafik işaretlemeleri yapılacak.

Yetkililer, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.