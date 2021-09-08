Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım çalışması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesimi kuzey taşıma yolunda bakım yapılacak. Otoyolda, 4-10 Eylül'de trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri işi yapım çalışmaları kapsamında kuzey taşıma yolunda TMA tabakası serimi çalışması yürütülecek.
Bu kapsamda, 4-10 Eylül'de bölgede trafik akışı güney taşıma yolundan iki yönlü sağlanacak.
Çalışmalar esnasında tüm emniyet tedbirleri alınacak ve geçici trafik işaretlemeleri yapılacak.
Yetkililer, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.
Etiketler: Kuzey Marmara Otoyolu Trafik
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