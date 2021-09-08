Malatya'dan Elazığ istikametine giden Hekim Ç. idaresindeki otomobil ile aynı yönde seyreden Ahmet B'nin kullandığı otomobil, Sakabaşı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.