Ceylin Göktaş, hemen hastanede tedavi altına alındı. Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün Kumluca Hacılevliler Zeytinlik Mezarlığında alınan COVID-19 tedbirleri eşliğinde toprağa verilen Göktaş'tan geriye 10 günlük bebeği kaldı.

Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan Aksoy'un bebekleri, sezaryenle alındı. Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu. Ancak anne Nursel Aksoy, operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Aksoy'un cenazesi de alınan tedbirler eşliğinde Finike mezarlığında toprağa verildi.