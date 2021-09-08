Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta yaşanan selde Ayancık Deresi'nden denize taşındı.

Sel sularının denize sürüklediği çok sayıda tomruğun bir bölümü Samsun'un Atakum ilçesinde sahile vurdu. Denizde de tomruklar olduğu görüldü.

Sahilde bazı vatandaşlar tomrukların üzerine oturarak denizi seyretti.

82 kişi hayatını kaybetmişti

11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmişti.

Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmişti.

Yaşanan sel nedeniyle 71'i Kastamonu'da, 10'u Sinop'ta ve 1'i Bartın'da olmak üzere 82 kişi hayatını kaybetmişti.