Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'taki selle gelen tomruklar Samsun sahiline vurdu
[Fotoğraf: AA]
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ulaştı.
Sinop'ta, Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı.
İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca yayıldı. Sahildeki tomrukları toplama çalışması başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Selle birlikte denize ulaştı
Öte yandan selin denize taşıdığı onlarca tomruk komşu il Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ulaştı. Kıyıya vuran tomrukların toplanması bekleniyor.
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