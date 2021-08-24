Tarih, doğa ve masmavi denizin ortasında bir ada Kekova. Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında bulunuyor. Adını dağlarındaki kekiklerden alıyor.

Yüzyıllar önce büyük depremle Kekova bir ada gibi ana karadan ayrıldı. Adeta korunaklı bir liman gibi şekil aldı. Uzun yıllar denizcilerin sığınak yeri olarak kullanıldı. Şimdi ise doğal güzelliği ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kekova bölgesinde yaklaşık 20 koy bulunuyor. Bu koylar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Akvaryum Koyu ise deniz suyunun rengi ile görenleri hayran bırakıyor.

Adanın üzerinde yerleşim yok



Tarihi kalıntıları ile zengin olan adanın üzerinde yerleşim bulunmuyor. Ancak tekneler ile ziyaret ediliyor.

"Denizi ve doğası çok güzel"

Bölgeyi ziyarete gelen bir turist, "İspanya'dan geliyoruz. Özellikle Türkiye'yi ve Antalya'yı tercih ediyoruz. Denizi ve doğası çok güzel. Deniz tertemiz. Dağlar arasında yüzmek çok güzel" dediç



Koydan tekne ile devam edildiğinde Antik çağ, Roma ve Bizans döneminden kalma kalıntılar da var. Kıyı boyunca sular altında kalan batık şehri suyun üzerinden görmekte mümkün.

Depremin ardından Kekova'da yaşayanlar Kaleköy'e yerleşmiş.

"Sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanıyor"

Bölgeye turist getiren tekne kaptanı Ergün Dündar, "Kaleköy'e sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanıyor. Her yıl yerli ve yabancı turistler bu bölgeyi ziyaret ediyor. Burası bir cazibe merkezi olarak biliniyor" açıklamasını yaptı.