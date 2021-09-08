İstanbul Bakırköy'de yol kenarındaki bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle park halindeki aracın üzerine devrildi.

Otomobilde hasar oluşurken, olay sırasında kaldırımda yürüyen Zekiye Çağıltı da ağacın bir kısmının üstüne devrilmesiyle yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki bir vatandaş tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağaç, ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek kaldırıldı.