Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rüzgarda devrilen ağaç kadını yaraladı
İstanbul Bakırköy'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın şiddetine dayanamayan ağaç yıkılarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.
İstanbul Bakırköy'de yol kenarındaki bir ağaç, kuvvetli rüzgarın etkisiyle park halindeki aracın üzerine devrildi.
Otomobilde hasar oluşurken, olay sırasında kaldırımda yürüyen Zekiye Çağıltı da ağacın bir kısmının üstüne devrilmesiyle yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki bir vatandaş tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ağaç, ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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