Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da balıkçılar denize açılamadı
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün de denize açılamadı.
Tekirdağ'da hızı saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Süleymanpaşa sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker, bekleyişini sürdürüyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle 3 gündür ava çıkamayan balıkçılar, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın gün boyu etkili olması bekleniyor.
Etiketler: Balıkçılık Fırtına Marmara Bölgesi
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