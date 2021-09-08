Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/L9QIW38kYN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.