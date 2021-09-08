Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK mensubu 2 terörist yakalandı.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/L9QIW38kYN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2021
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: FETÖ PKK/YPG Sınır Güvenliği Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı
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