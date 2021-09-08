Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da sağlık çalışanları yeniden yıllık izin kullanabilecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Antalya'da tüm sağlık personellerine getirilen yıllık izin yasağı kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüsün yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karar alındığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 09.08.2021 tarihli ve 2021/46 nolu kararının 2. maddesinin 'Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile bağlı kurum, kuruluşlarında görev yapan tüm personelden; halen yıllık izinde olanların yıllık izinlerinin (şua izni dahil) iptaline, yeni yıllık izin taleplerinin ise ikinci bir talimata kadar durdurulmasına' kararının iptal edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir."
Etiketler: Antalya Sağlık Çalışanları
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