Geçen mayıs ayında Türkiye'den domates alım kotasını artıran Rusya, şimdi de iki şehre uyguladığı domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırdı.

İzmir ve Antalya'dan domates ve biber ithalatı artık kısıtlanmayacak.

Alınan kararı Rusya Federal Bitki Koruma ve Karantina Kurumu duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, 2020 Aralık ayında Antalya ve İzmir'den yapılan ithalata getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı vurgulandı. Daha önce alınan kısıtlama kararının ise bitki sağlığı ile ilgili olduğu belirtildi.

Ancak Türk tarafının sunduğu garantiler sonrası bu kısıtlamalara gerek kalmadığının altı çizildi.

Domates kotası 300 bin tona çıkmıştı

Rusya geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye'den alınan domates kotasını 250 bin tondan 300 bin tona çıkarmıştı.

İki ülke arasındaki bazı yasaklamalar ve kısıtlamalara rağmen Rusya Ocak ile Temmuz ayları arasında Türkiye'den en fazla yaş sebze-meyve alan ülke oldu.