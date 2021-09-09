Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 02:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Zülkarneyn A'nın kullandığı otomobil, Opet Kavşağı'nda Süleyman T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilin içerisinde bulunan Zekeriya T, Melisa T. ve Ferihan T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine trafik polisi, itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Durdurulan araçtan 8 düzensiz göçmen çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz