Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 02:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta yangın: 3 ev ile 1 iş yeri zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen yangında 3 ev ve 1 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.
Banaz ilçesine bağlı Yenice Köyü'ndeki bir evde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki 2 ev ile boş bir iş yerine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, alevlere müdahale etti. O sırada Jandarma da çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, 3 ev ile 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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