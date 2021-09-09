Banaz ilçesine bağlı Yenice Köyü'ndeki bir evde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki 2 ev ile boş bir iş yerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, alevlere müdahale etti. O sırada Jandarma da çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, 3 ev ile 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.