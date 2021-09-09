İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otelde sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Manavgat ilçesi Yavrudoğan Mahallesi'ndeki otelde yapılan aramada, bin 498 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi.

İçkilere el konulurken, otel sahibi İ.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.