Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz'de fırtına uyarısı: Yük gemileri limana demirledi
[Fotoğraf: AA]
Batı Karadeniz'de saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan 30'a yakın gemi kentin doğal limanına sığındı.
Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak.
Gemilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.
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