Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te 80 bin kaçak ilaç ele geçirildi
Gaziantep'te, bir evde yapılan aramada 80 bin 612 kaçak ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğünün, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 Eylül'de kentteki bir ikamette yapılan aramada 80 bin 612 adet kaçak ilaç ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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