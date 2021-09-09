Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğünün, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 8 Eylül'de kentteki bir ikamette yapılan aramada 80 bin 612 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.