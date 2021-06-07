Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızılırmak'taki balık ölümleri inceleniyor
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümleri yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.
Kızılırmak'ın geçtiği İncesu mevkisinde ölü balık gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.
Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.
Numunelerin, ilgili laboratuvarlara gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: Sivas
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