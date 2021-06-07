İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ilçede eklem ağrısı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran kişinin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından çalışma başlatıldı.

Bu kişinin 27 Mayıs'ta kalabalık bir cenaze törenine de katıldığının tespiti üzerine yapılan filyasyon çalışması sonucu 33 yeni vaka tespit edildi.

İl dışından birçok kişi cenaze törenine gelip dönerken, Ankara ve Samsun'a dönen kişilerden de pozitif vakaların bulunduğu anlaşıldı.

Aynı aileden 5 pozitif vaka, 13 yeni vakaya sebep oldu

Başka bir ilçede yaşayan aynı soyadlı 5 kişinin de test sonucu pozitif çıktı, aile vefat eden yakınları nedeniyle Sakarya'dan Trabzon'a gelmişti. Söz konusu kişilerle temasa geçen kişilerden alınan test sonucunda ise 13 yeni vaka ile 32 temaslı tespit edildi.

Her iki olayın ardından temaslılar izolasyon ve karantina süreçlerine dahil edildi.

Öte yandan, Araklı ilçesinde bazı alanlar, COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.