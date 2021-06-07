'Gelin başı' ücretini çok bulan damat kuaföre saldırdı
Gaziantep'te, gelinin düğün saçını ve makyajını yapan kuaförün söylediği ücreti fazla bulan damat ve akrabaları, kuaför ile çalışanlara saldırdı. Kavga anı kameraya böyle yansıdı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde iddiaya göre kuaför Melisa G., bir gelinin düğün saçını ve makyajın yaptı. Gelini almaya gelen damat ve yakınları, kuaförün söylediği fiyatı ilk söylenen fiyattan fazla bulduklarını ve fazla ödeme yapmayacaklarını söyledi.
Bunun üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası damat Y.G. ile yakınları, kuaför Melisa G. ve 4 çalışana sopalarla saldırdı.
Saldırı anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
5 kişi yaralandı
Polis ekiplerinin araya girmesiyle son bulan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kavga sonrası darp raporu alan kuaför ve çalışanları, kendilerine saldıran damat ve yakınlarından şikayetçi oldu.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.
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