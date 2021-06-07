Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde iddiaya göre kuaför Melisa G., bir gelinin düğün saçını ve makyajın yaptı. Gelini almaya gelen damat ve yakınları, kuaförün söylediği fiyatı ilk söylenen fiyattan fazla bulduklarını ve fazla ödeme yapmayacaklarını söyledi.

Bunun üzerine iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası damat Y.G. ile yakınları, kuaför Melisa G. ve 4 çalışana sopalarla saldırdı.

Saldırı anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

5 kişi yaralandı

Polis ekiplerinin araya girmesiyle son bulan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavga sonrası darp raporu alan kuaför ve çalışanları, kendilerine saldıran damat ve yakınlarından şikayetçi oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.

