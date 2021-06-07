Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İz takip köpeği ‘Pipet’ ördek dostunun yardımına koştu
Artvin’de Karaosmaniye deresinde yaralı bulunan Yeşilbaşlı ördeğin yardımına iz takip köpeği ‘Pipet’ koştu. Yaralı kuş tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığına Bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kemalpaşa ilçesinde devriye sırasında Karaosmaniye Deresi'nde yaralı Yeşilbaşlı ördek fark etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan iz takip köpeği ‘Pipet’ dereye atlayarak yaralı ördeği gagasından tutup kıyıya getirdi.
[Fotoğraf: AA]
Tedavi sonrası doğaya bırakıldı
Kanat kısmından yaralı olan ördek uzman veteriner ekiplerince tedavi edildi.
Tedavinin ardından Yeşilbaş ördek, Artvin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim ekipleri tarafından yeniden doğaya salındı.
Etiketler: Artvin
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